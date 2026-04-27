El Mundo

Tres muertos en ataque de Estados Unidos a una embarcación en el Pacífico, balance se eleva a 185 fallecidos

El Comando Sur asegura que el objetivo estaba ligado a organizaciones calificadas como terroristas.

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Por AFP
Imagen de archivo del Ejército de los Estados Unidos en Kuwait, en la zona de Medio Oriente.
Estados Unidos informó la muerte de tres personas en una nueva acción contra presuntas redes de narcotráfico, en medio de cuestionamientos por falta de pruebas. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







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