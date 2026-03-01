El Mundo

Tres militares de Estados Unidos mueren en operación contra Irán: esto es lo que se sabe

Tres militares estadounidenses fallecieron en la reciente operación contra Irán. El Centcom mantiene bajo reserva las identidades.

EscucharEscuchar
Por AFP
Policías pasan junto a un vehículo blindado en llamas incendiado por manifestantes musulmanes chiíes frente al consulado de Estados Unidos en Karachi el 1 de marzo de 2026, tras la muerte del líder supremo iraní,
Policías pasan junto a un vehículo blindado en llamas incendiado por manifestantes musulmanes chiíes frente al consulado de Estados Unidos en Karachi el 1 de marzo de 2026, tras la muerte del líder supremo iraní. (STR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PentagonoOperación contra IránMilitares estadounidensesEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.