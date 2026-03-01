Irán multiplica ataques en el Golfo tras jurar venganza por muerte de su líder supremo, Alí Jamenei

Fuerzas de seguridad israelíes acudieron al lugar donde se produjo un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv, este sábado 28 de febrero.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Irán atacó de nuevo este domingo a los países del Golfo tras jurar que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei, en un claro desafío al presidente estadounidense Donald Trump que les amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán seguía este domingo y, según Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, durará “el tiempo que sea necesario”.

Lejos de amilanarse, la república islámica respondió a una ofensiva que no solo mató a Jamenei, sino a “40 altos cargos, según el ejército israelí.

Teherán ha lanzado ataques contra varios países vecinos, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses, y contra Israel.

Nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el “impacto directo” de un misil iraní, anunciaron los socorristas.

Más de 20 personas resultaron heridas en Tel Aviv.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, aseguraron haber lanzado un ataque “a gran escala” contra “el enemigo”.

Horas más tarde afirmaron haber “alcanzado” el portaviones estadounidense “USS Abraham Lincoln” en el Golfo con “cuatro misiles balísticos”.

Un funcionario iraní precisó que toman como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos.

Periodistas de AFP escucharon nuevas explosiones en Dubái, Doha, Riad y Manama.

Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo.

En Emiratos Árabes Unidos tres personas murieron y 58 resultaron heridas desde el sábado.

Este domingo se prevé una reunión entre las monarquías del Golfo para abordar la crisis.

“Derecho legítimo”

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, estimó que la venganza es un “deber y derecho legítimo”.

Ali Larijani, el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, auguró “una lección inolvidable a los opresores internacionales”.

Lo escribió en mayúsculas en las redes sociales, siguiendo el estilo de Trump: “Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel, e hicieron daño. Les atacaremos con una fuerza que jamás han conocido”.

Las autoridades iraníes anunciaron 40 días de luto por la muerte de Jamenei, cuya hija, yerno y nieta también fallecieron en el ataque, según los medios iraníes.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán, falleció en los ataques de Israel y Estados Unidos. (ATTA KENARE/AFP)

La Media Luna Roja iraní dio cuenta en total de 201 muertos y cientos de heridos.

El Poder Judicial iraní afirmó que un ataque que alcanzó un colegio en el sur mató el sábado a 108 personas, pero AFP no pudo acceder al lugar para verificarlo.

El ejército israelí aseguró el domingo “no estar al tanto” de este ataque.

Amenaza de Trump

El anuncio de la muerte de Jamenei, de 86 años, a quien Trump definió como “una de las personas más malvadas de la historia”, fue acogido con vítores por algunos iraníes pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno. “¡Muerte a Estados Unidos!”, coreaban.

Trump advirtió que atacará a Irán con “fuerza nunca antes vista” como continúen las represalias y llamó de nuevo a los iraníes a sublevarse y tomar el poder.

Este domingo por la mañana se escucharon varias explosiones en Teherán, informaron periodistas de AFP, poco antes de que el ejército israelí dijera que estaba atacando “el corazón” de la capital.

La república islámica se encuentra en la cuerda floja desde la brutal represión de protestas antigubernamentales en diciembre y enero que se saldó con miles de muertos. Washington también le acusa de no ceder en las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico.

Un triunvirato al mando

La sucesión de Jamenei no es un tema nuevo. Dada su avanzada edad despertaba especulaciones.

El país queda en manos de un triunvirato encargado de la transición. Lo componen el presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejeï, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución, anunció el gobierno en X.

Personas se abrazan durante una manifestación en apoyo a la acción militar de Estados Unidos e Israel contra el gobierno de la República Islámica de Irán, el 28 de febrero de 2026 en Atlanta, Georgia. (ELIJAH NOUVELAGE/AFP)

Reza Pahlavi, hijo del difunto sah, el monarca prooccidental derrocado por la revolución islámica en 1979, estimó que cualquier sucesor procedente del sistema es ilegítimo.

Está convencido de que con la muerte de Jamenei “la república islámica ha llegado efectivamente a su fin y pronto será relegada al basurero de la historia”.

Pahlavi, que ha pasado la mayor parte de su vida en el exilio cerca de Washington, se ha presentado como una figura de transición para una democracia secular, pero no cuenta con el apoyo de toda la oposición.

El presidente israelí, Isaac Herzog, confía en que el enfrentamiento dé paso a una “nueva era” para todo Oriente Medio.

La indignación por la ola de ataques estadounidenses e israelíes se extendió a Irak y Pakistán, donde multitudes intentaron asaltar misiones diplomáticas estadounidenses.

Los ataques también provocaron la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de covid-19, con miles de vuelos hacia Oriente Medio retrasados o cancelados.

La naviera danesa Maersk suspendió el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”.

La desestabilización del transporte de crudo llevó a Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ a aumentar el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.