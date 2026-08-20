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Tras voto de la OEA, Rosario Murillo insiste en avances en reforma que amplia período presidencial

El Gobierno de Nicaragua acelera reformas para extender el mandato presidencial y vetar a opositores; OEA se reunirá para discutir acciones

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Por Europa Press
Esta imagen distribuida por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 muestra a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.), y al presidente Daniel Ortega (der.), durante el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua.
Esta imagen distribuida por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 muestra a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.), y al presidente Daniel Ortega (der.), durante el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua. (JAIRO CAJINA/AFP)







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