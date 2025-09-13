El Mundo

Tras reclamo de Estados Unidos, Nicaragua publica imágenes de médico costarricense preso

El gobierno costarricense sigue el caso con su consulado en Managua y no ha divulgado detalles al aducir razones de confidencialidad

Por AFP
,
Medios oficialistas nicaragüenses mostraron imágenes de Yerri Estrada, vestido con camiseta y pantalón azul y con la cabeza rapada. (JAIRO CAJINA/JAIRO CAJINA)







