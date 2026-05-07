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Tras meses de tensión, Trump se muestra satisfecho de su reunión con el ‘muy dinámico’ Lula

Curiosa reunión se extendió más de lo agendado y no hubo atención a la prensa. ¿Qué sucedió en la Casa Blanca?

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Por AFP
Llegada de Lula a la Casa Blanca, recibido por Donald Trump, el 7 de mayo de 2026.
Llegada de Lula a la Casa Blanca, recibido por Donald Trump, el 7 de mayo de 2026. (Casa Blanca/Captura de pantalla)







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