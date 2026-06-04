El Mundo

Tras anunciar alto el fuego, Israel ataca sur de Líbano y dice que se reserva la ‘libertad’ de bombardear Beirut

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.500 muertos y han desplazado a más de un millón de personas en Líbano desde el 2 de marzo.

EscucharEscuchar
Por AFP
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter; el jefe de gabinete del Departamento de Estado, Daniel Holler; el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa; y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh.
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter; el jefe de gabinete del Departamento de Estado, Daniel Holler; el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa; y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh. (OLIVER CONTRERAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.