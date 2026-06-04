El Mundo

Hezbolá presenta sus condiciones para un alto el fuego: ¿Qué sigue ahora?

Enviados de Israel y Líbano acordaron un cese el fuego en Washington este miércoles, pero el grupo militante Hezbolá dio su réplica.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una fotografía tomada desde la zona sur de Nabatieh muestra una columna de humo elevándose desde el lugar de un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Kfar Tibnit, en el sur del Líbano, el 4 de junio de 2026.
Una fotografía tomada desde la zona sur de Nabatieh muestra una columna de humo elevándose desde el lugar de un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Kfar Tibnit, en el sur del Líbano, el 4 de junio de 2026. (ABBAS FAKIH/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelLíbanoHezboláConflicto en IránIránguerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.