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‘Trampa de Tucídides’, la advertencia histórica que Xi Jinping citó frente a Trump para hablar del riesgo de guerra

El concepto intenta explicar por qué las tensiones entre una potencia emergente y otra dominante suelen derivar en conflictos.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Donald Trump espera concretar un acuerdo sobre TikTok y avanzar en negociaciones comerciales con China durante su llamada con Xi Jinping.
Donald Trump espera concretar un acuerdo sobre la red social TikTok. Imagen utilizada con fines ilustrativos. (MANDEL NGAN PEDRO PARDO/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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