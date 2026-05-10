El Mundo

Tragedia en mina de Colombia: hallan muertos a cuatro trabajadores atrapados tras explosión

El accidente ocurre apenas una semana después de otra tragedia minera que dejó nueve fallecidos.

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Por AFP
Bomberos inspeccionan el sitio de la explosión en una mina de carbón en Sutatausa, departamento de Cundinamarca, Colombia, tras un incidente atribuido a la acumulación de gases.
Colombia suma otra tragedia minera con cuatro trabajadores que murieron atrapados. Imagen con fines ilustrativos. (HANDOUT/AFP)







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