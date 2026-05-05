‘¡Mi hermano no!’: explosión en mina de carbón en Colombia deja nueve mineros muertos

Bomberos inspeccionan el sitio de la explosión en una mina de carbón en Sutatausa, departamento de Cundinamarca, Colombia, tras un incidente atribuido a la acumulación de gases.

Sutatausa, Colombia. Nueve mineros fallecieron y seis más fueron rescatados tras una explosión en una mina legal de carbón en el centro de Colombia, según el balance definitivo de las autoridades tras horas de búsqueda.

El incidente ocurrió en Sutatausa, un municipio a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá, en una región donde son frecuentes los accidentes de este tipo.

“¡Mi hermano no!”, gritó una familiar entre llantos, según pudo escuchar la AFP al llegar al lugar del accidente, cerrado al público y también a algunos allegados de los fallecidos.

La hermana de una de las víctimas, que pidió no ser identificada, contó a la AFP que los trabajadores fueron desalojados dos veces la semana pasada de la mina La Trinidad por presencia de gases peligrosos.

“Solo (quiero) decir que ya estaban avisados”, dijo arropada por sus seres queridos y una ruana (abrigo tradicional).

El estallido ocurrió al parecer por acumulación de gases mientras 15 trabajadores laboraban en el socavón, pero sólo “seis personas (fueron) evacuadas con vida” y son atendidas en un hospital aledaño, informó la Agencia Nacional de Minería en un comunicado.

La entidad aseguró haber realizado una “visita técnica” el 9 de abril a esta operación minera, en la que hicieron recomendaciones para “fortalecer” la seguridad, “debido a la presencia de polvo de carbón” y las “emanaciones de gases, especialmente metano”.

Muchos de los presentes en el lugar, también mineros, pidieron que no se les identificara en fotos o videos para conservar sus trabajos en minas de la zona.

Familiares de los trabajadores en las cercanías de la mina en Sutatausa, Colombia, tras la explosión registrada el 4 de mayo de 2026. (LUIS ACOSTA/AFP)

Cuerpos tirados

Otro trabajador, tampoco identificado, dijo a la AFP que llegó hasta el fondo de la mina antes que los equipos de rescate y encontró los cadáveres. La zona, plagada de minas de carbón, está atravesada por montañas y carreteras sin pavimentar.

“Bajé y vi todos los cuerpos tirados”, contó con la cara manchada de carbón.

Los trabajadores se encontraban a unos 600 metros de profundidad, a unos 40 minutos a pie de la superficie, según dijo un trabajador del yacimiento a la AFP. En la tarde, el balance era de 15 mineros atrapados, pero se actualizó a medida que avanzaron con las operaciones de rescate.

La AFP vio ambulancias, socorristas y militares desplegados en el lugar.

Los accidentes mineros en Colombia suelen ocurrir por mala ventilación en los socavones y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales.

En la zona donde ocurrió este accidente también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad.

Seis trabajadores murieron en febrero tras un estallido en una mina de carbón ilegal en Guachetá, a unos 30 kilómetros de Sutatausa.