Tragedia en México: ocho muertos y 19 heridos por accidente de autobús en Veracruz

El autobús se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán

Por AFP
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
os accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)







MéxicoAccidente de bus
