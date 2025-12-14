Tragedia en Colombia: autobús con estudiantes cae a un abismo y deja más de 10 muertos

Bogotá, Colombia. Más de diez personas murieron este domingo en el noroeste de Colombia luego de que un autobús que transportaba a estudiantes de un colegio cayó a un abismo, informó un gobernador.

Los jóvenes viajaban en una excursión desde el Caribe colombiano hacia Medellín cuando ocurrió el accidente, según escribió en la red X el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados”, añadió.

Medios locales, en tanto, informan de un balance de 16 fallecidos.

La Secretaría de Salud de Antioquia informó en un boletín que entre los lesionados hay 16 jóvenes entre los 16 y los 18 años.

Los estudiantes cursaban el último grado y viajaron a una playa para celebrar el fin de su etapa en el colegio, de acuerdo con la policía.

Imágenes divulgadas por la prensa local muestran el autobús destrozado en el abismo y a un grupo de rescatistas evacuando a personas en camillas.

Una fuente de la policía dijo a la AFP que en la zona del accidente opera la guerrilla ELN, por lo que bomberos y miembros de la Defensa Civil deben tomar medidas de seguridad especiales para realizar sus labores.

Los rebeldes ordenaron un confinamiento de 72 horas a civiles en las regiones bajo su dominio a partir de este domingo, mientras realizan ejercicios militares para responder a las “amenazas de intervención” del presidente estadounidense, Donald Trump.

Colombia registró en 2024 un promedio de 22 muertes diarias por accidentes de tránsito, según la autoridad vial.