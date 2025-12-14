El Mundo

Tragedia en Colombia: autobús con estudiantes cae a un abismo y deja más de 10 muertos

Más de diez personas murieron y al menos 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba estudiantes cayó a un abismo en el noroeste de Colombia. Esto es lo que se sabe.

Por AFP
