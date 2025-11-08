El Mundo

Tornado deja cinco muertos y más de 430 heridos en sur de Brasil

Fenómeno arrasó gran parte de Rio Bonito do Iguaçu, destruyó viviendas y dejó personas desaparecidas

Por AFP
Tornado en Brasil
La localidad brasileña de Rio Bonito do Iguaçu quedó casi destruida tras un tornado. Autoridades reportan cinco fallecidos y cientos de heridos. (HANDOUT/AFP)







BrasilTornadoRio de Janeiro
