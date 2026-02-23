El Mundo

Toque de queda por tormenta de nieve en Nueva York: escuelas cerradas, vuelos cancelados y miles de personas sin electricidad

La ciudad de Nueva York suspendió clases y restringió el tránsito ante una tormenta invernal que podría dejar hasta 70 cm de nieve.

Por AFP
Fuertes ráfagas de viento y acumulaciones históricas de nieve mantienen bajo alerta a millones de personas en el noreste de Estados Unidos.
Fuertes ráfagas de viento y acumulaciones históricas de nieve mantienen bajo alerta a millones de personas en el noreste de Estados Unidos. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







