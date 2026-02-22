El Mundo

Costa este de Estados Unidos se alista para nueva tormenta invernal

Grandes ciudades del noreste del país, como Nueva York, se preparan para nuevas nevadas y potentes vientos.

Por AFP
Un hombre por la Sexta Avenida mientras caía nieve en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York este 25 de enero. Fotografía:
Un hombre camina por la Sexta Avenida mientras caía nieve en el distrito de Manhattan, ciudad de Nueva York, el pasado 25 de enero. Fotografía: (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







NevadaEstados UnidosFríoTormenta invernal
AFP

