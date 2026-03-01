El Mundo

Tiroteo en Austin, Texas: FBI investiga potencial acto de terrorismo tras ataque

El FBI analiza indicios de terrorismo en un tiroteo masivo ocurrido en Austin, Texas.

Por AFP
El agente especial del FBI Alex Doran habla durante una rueda de prensa sobre el tiroteo masivo en el bar Buford’s, en el Departamento de Policía de Austin, el 1 de marzo de 2026, en Austin, Texas.
El agente especial del FBI Alex Doran habla durante una rueda de prensa sobre el tiroteo masivo en el bar Buford’s, en el Departamento de Policía de Austin, el 1 de marzo de 2026, en Austin, Texas. (BRANDON BELL/Getty Images via AFP)







Tiroteo en AustinFBIataque de terrorismo
