Irán afirma haber golpeado portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln; Pentágono niega impacto

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN. Foto con fines ilustrativos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el Pentágono negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln fuera alcanzado por misiles iraníes.

“El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

No obstante, el Pentágono negó la afirmación de Irán: “Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.

“El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, agregó.