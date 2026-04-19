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Tiroteo cerca de universidad en Estados Unidos deja tres estudiantes heridos

Una presunta pelea en Iowa City derivó en un tiroteo que dejó tres estudiantes heridos

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Por AFP
Autoridades atendieron un tiroteo tras una pelea reportada en Iowa City. (Imagen con fines ilustrativos). (Tom Russo/EFE)







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