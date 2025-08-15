Tiroteo cerca de mezquita en Suecia deja un muerto y un herido

Estocolmo, Suecia. Una persona murió y otra resultó herida este viernes en un tiroteo cerca de una mezquita en la ciudad de Orebro, en el sur de Suecia, que estaría relacionado con rivalidades entre bandas criminales organizadas, según la policía.

Un hombre “de unos 25 años falleció a causa de sus heridas”, precisó en un comunicado, sin dar detalles sobre el estado de la persona que resultó herida.

La policía pidió a la población que se mantenga alejada del lugar mientras se busca al autor del ataque.

“Estamos buscando activamente al autor o autores”, declaró anteriormente a la AFP el portavoz policial Anders Dahlman.

“Estamos entrevistando a testigos y realizando nuestra investigación técnica”, añadió.

El tiroteo se produjo cuando la gente salía de la mezquita tras la oración del viernes, lo que provocó el pánico y la huida de los presentes, según medios locales.

Un testigo declaró a la cadena pública sueca SVT que se encontraba a pocos metros de uno de los hombres que recibió los disparos.

“Estaba saliendo de la mezquita. Entonces se acercó otro hombre y disparó cuatro o cinco tiros”, afirmó el testigo, cuyo nombre no trascendió.

La policía declaró que creía que el incidente estaba relacionado con el “entorno de las redes criminales” de Suecia.

El portavoz de la policía, Lars Hedelin, afirmó al diario Aftonbladet que el tiroteo probablemente fue un “incidente aislado” y que no estaba dirigido a la mezquita en sí.

La policía indicó inicialmente que abrió una investigación preliminar por intento de asesinato, que se cambió a asesinato tras la muerte del hombre.

El país escandinavo, en su día conocido por sus bajos índices de criminalidad, lleva años luchando por controlar el crimen organizado y se ha visto azotado en los últimos años por tiroteos y atentados con bombas.

La ciudad de Orebro ya fue escenario de un tiroteo en una escuela en febrero, en el que murieron 11 personas, incluido el agresor.