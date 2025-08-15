El Mundo

Tiroteo cerca de mezquita en Suecia deja un muerto y un herido

Los hechos ocurrieron cuando las personas salían de la mezquita tras la oración del viernes

EscucharEscuchar
Por AFP
Autoridades buscan al responsable de lo sucedido.
Autoridades buscan al responsable de lo sucedido. (Foto tomada de redes sociales/Foto tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TiroteoSueciaMezquitaMuerto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.