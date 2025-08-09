Tiroteo en Times Square: adolescente hiere a tres personas en Nueva York

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York.

Nueva York, Estados Unidos. Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado en Times Square, en Nueva York, indicó la policía de la ciudad.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:20 a. m. hora local tras una disputa, informó a AFP un portavoz de la policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban estables.

“El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, añadió el portavoz.

El sospechoso no ha sido acusado formalmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud en medio del pánico y huyendo del lugar; y a agentes de policía rodeando un auto y atendiendo a los heridos que estaban en el suelo.

Ambiente tras tiroteo en Time Square

Tras el incidente de este sábado, las autoridades cerraron partes de 7th Avenue y Broadway y más de una docena de autos de la Policía se alinearon en las calles para realizar las pericias que darán lugar a una investigación.

A finales del mes pasado, un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.