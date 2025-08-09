El Mundo

Tiroteo en Times Square: adolescente hiere a tres personas en Nueva York

Tras el incidente, las autoridades cerraron partes de 7th Avenue y Broadway 

Por AFP y La Nación / Argentina / GDA
Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York.
Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







