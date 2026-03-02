El Mundo

Tirador de Texas había expresado ‘sentimientos a favor del régimen iraní’

Policía de Austin difundió el nombre del atacante en X, donde también difundieron su fotografía

Por AFP y Natasha Cambronero
Ndiaga Diagne, de 53 años
El atacante que mató a dos personas e hirió a otras 14 en un tiroteo la madrugada del domingo en Austin, Texas, fue identificado por la policía de ese estado, en X, como Ndiaga Diagne, de 53 años. (Captura de pantalla de X/Captura de pantalla de X)







