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¿Tiene Israel armas nucleares? Legisladores demócratas de Estados Unidos exigen fin del silencio sobre el tema

Israel no confirma ni desmiente la existencia de su programa nuclear, que tampoco está sujeto a monitoreo internacional. ¿Existe realmente?

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Por AFP
Tras los ataques de Irán a Israel, así atardeció el Tel Aviv, en la calle no se veía ni una sola persona. Tras bombardear a Irán, Israel alerta a sus ciudadanos para que se resguarden.
Una vista de Tel Aviv. (Cortesía/Cortesía)







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AFP

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