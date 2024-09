‘The Little Shop of Kindness’: Una tienda gratuita para migrantes en Nueva York

En medio del bullicio de Nueva York, The Little Shop of Kindness (”La pequeña tienda de la amabilidad”, en español) se ha convertido en un refugio para migrantes y solicitantes de asilo . Este singular espacio, donde cada artículo es completamente gratis, fue creado por Ilze Thielmann, una mujer comprometida con la ayuda humanitaria. Su misión es sencilla: brindar apoyo y dignidad a quienes llegan buscando una nueva vida en Estados Unidos.

La tienda, situada dentro de una iglesia adventista del sétimo día, ofrece ropa, zapatos, artículos de higiene personal y juguetes para los más pequeños. Todo esto es posible gracias al esfuerzo de voluntarios que trabajan desinteresadamente, dispuestos a recibir a cada visitante con una sonrisa y una cálida bienvenida.

Ilze Thielmann, quien lidera esta iniciativa, decidió abrir el local cuando grandes grupos de migrantes fueron transportados en autobuses a ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington D. C. Su objetivo es claro: ayudar a las personas, sin importar las circunstancias que las llevaron hasta ahí. “No me importa si piensan que deberían estar aquí o no. Están aquí y necesitan ayuda”, expresó en una entrevista con la cadena de televisión CBS.

Lo que distingue a The Little Shop of Kindness es el enfoque en la dignidad de los migrantes. Al entrar a la tienda, cada persona es recibida como un cliente valioso. Los voluntarios no solo se encargan de proporcionar artículos necesarios, sino que también crean una experiencia acogedora, ofreciendo café y bocadillos, y guiando a los visitantes a través de la tienda.

LEA MÁS: Estados Unidos pagaría a Costa Rica vuelos para repatriar migrantes

'The Little Shop of Kindness', ubicada dentro de una iglesia adventista, se ha convertido en un punto clave de apoyo para cientos de migrantes que llegan en busca de un nuevo comienzo.

“Queremos que la gente no solo se lleve lo que necesita, sino que también sienta respeto y dignidad”, explicó Ilze Thielmann a CBS. Este espacio ha llegado a representar un alivio para cientos de familias que enfrentan la incertidumbre de empezar de nuevo en un país desconocido.

La tienda opera gracias a donaciones y al esfuerzo incansable de su personal voluntario. “No solo brindamos artículos básicos, también ofrecemos esperanza y una mano amiga”, comentó Thielmann, quien sigue trabajando para ampliar la ayuda a más comunidades necesitadas.

LEA MÁS: Más de 1,3 millones de migrantes irregulares pasan por México en cinco meses

Iniciativas como esta destacan la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo, sobre todo en tiempos en que las migraciones masivas exigen soluciones humanitarias urgentes. The Little Shop of Kindness es un testimonio de cómo pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia en las vidas de quienes más lo necesitan.

Voluntarios en 'The Little Shop of Kindness' guían a los migrantes por la tienda, asegurándose de que cada familia reciba lo que necesita, desde ropa hasta artículos de higiene personal.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.