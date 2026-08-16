El Mundo

Terremoto de 7,7 en Indonesia: cifra de fallecidos sube a 53 y emergencia desplaza a miles de personas

Los sobrevivientes permanecen en zonas elevadas y albergues temporales ante el temor de nuevas réplicas. La emergencia dejó además centenares de edificios afectados

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Por AFP
en la imagen un empleado limpia los escombros a las afueras de un edificio en Indonesia tras el terremoto de 7,7
Un terremoto de magnitud 7,7 dejó 53 muertos y 101 heridos en la isla de Flores, Indonesia, donde unas 5.000 personas fueron evacuadas. (AFP/AFP)







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