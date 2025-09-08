El Mundo

Tensión en aumento: así se refuerzan las fronteras venezolanas con 25.000 soldados

Presidente de Venezuela dio el anuncio el domingo por la noche junto a Vladimir Padrino, ministro de Defensa

EscucharEscuchar
Por AFP
Maduro felicita a la Guardia Nacional y denuncia un golpe de Estado tras protestas. Al menos 11 civiles muertos y más de 2.000 detenidos.
Maduro felicita a la Guardia Nacional y denuncia un golpe de Estado tras protestas. Al menos 11 civiles muertos y más de 2.000 detenidos. (PEDRO RANCES MATTEY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroVenezuelaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.