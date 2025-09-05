El Mundo

Maduro responde a Trump: no hay justificación para un conflicto militar

En medio de advertencias por parte del presidente Donald Trump de que derribará aviones venezolanos que considere un peligro

Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) en Grand Rapids, Michigan, el 5 de noviembre de 2024, y al presidente venezolano Nicolás Maduro (der.) en Caracas, el 31 de julio de 2024. Fotografía:
Nicolás Maduro aseguró que ninguna de las diferencias que existen entre Venezuela y Estados Unidos justificarían un conflicto militar. (KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA/AFP)







