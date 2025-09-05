Maduro responde a Trump: no hay justificación para un conflicto militar

Nicolás Maduro aseguró que ninguna de las diferencias que existen entre Venezuela y Estados Unidos justificarían un conflicto militar.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que “ninguna de las diferencias” que su gobierno tiene con Estados Unidos justifica un conflicto militar, en medio de advertencias por parte del presidente Donald Trump de que derribará aviones venezolanos que considere un peligro.

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar”, dijo Maduro en una transmisión por todas las cadenas de radio y televisión del país. “No tiene justificación”.

