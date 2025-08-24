Tensión diplomática: Francia convoca a embajador de Estados Unidos por comentarios ‘inaceptables’ sobre antisemitismo

Francia llamó al embajador de Estados Unidos por acusaciones de inacción frente al antisemitismo. La tensión se agudizó tras apoyo de Macron al Estado palestino.

París, Francia. El gobierno francés convocó al embajador de Estados Unidos en París, Charles Kushner, debido a sus declaraciones contra el presidente Emmanuel Macron, calificadas por las autoridades como “inaceptables” e injerencistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia aseguró que las palabras del diplomático violan el derecho internacional y los principios de no injerencia establecidos por la Convención de Viena de 1961, la cual regula las relaciones diplomáticas.

La polémica surgió tras la divulgación de una carta enviada por Kushner al presidente Macron, en la que manifestó una profunda preocupación por el aumento del antisemitismo en Francia y acusó al gobierno francés de tomar medidas “insuficientes” para frenarlo.

El contenido del documento se hizo público pocos días después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, responsabilizara a Macron de “alimentar el antisemitismo”, por su respaldo a un reconocimiento internacional del Estado palestino.

En la misiva, fechada el lunes, el embajador estadounidense repitió argumentos similares a los del mandatario israelí. Afirmó que gestos como el apoyo a Palestina y las críticas a Israel fomentan la violencia y exponen a la comunidad judía en territorio francés.

Según Kushner, en Francia ocurren a diario ataques contra judíos, así como daños a sinagogas, escuelas y comercios pertenecientes a esta comunidad.

El presidente Emmanuel Macron anunció a finales de julio que Francia respaldará la creación de un Estado palestino durante la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en setiembre.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha en que Hamás perpetró un ataque contra Israel, los actos antisemitas se han intensificado en Francia, al igual que en varios países de Europa occidental.

