El Mundo

Temblor de magnitud 5,5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua

El sismo, con epicentro frente a la costa de Usulután, ocurrió la noche de este miércoles; autoridades descartaron víctimas, daños y amenaza de tsunami

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Por AFP
Temblor frente a la costa de El Salvador se sintió en varios países de Centroamérica
El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente al departamento de Usulután, en El Salvador. El sismo también fue percibido en Honduras y Nicaragua, sin reportes de víctimas ni daños. (El Comercio/El Comercio)







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