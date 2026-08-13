Temblor de magnitud 5,5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente al departamento de Usulután, en El Salvador. El sismo también fue percibido en Honduras y Nicaragua, sin reportes de víctimas ni daños.

San Salvador, El Salvador. Un temblor de magnitud 5,5 sacudió la noche de este miércoles El Salvador y fue percibido también en Honduras y Nicaragua, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, según autoridades y organismos sismológicos.

El movimiento ocurrió a las 6:30 p. m., hora de Costa Rica, y tuvo su epicentro en aguas del océano Pacífico, frente al departamento salvadoreño de Usulután, aproximadamente 160 kilómetros al sur de San Salvador, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según el organismo estadounidense, el temblor se originó a una profundidad de 56,8 kilómetros.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador estimó la magnitud en 5,7 y ubicó igualmente el epicentro frente a la costa de Usulután.

La institución señaló que no existe amenaza de tsunami para El Salvador a raíz del movimiento telúrico.

El sismo también fue percibido en distintas zonas de Honduras y Nicaragua. Las autoridades de protección civil de los tres países no informaron de personas heridas ni de afectaciones en infraestructura durante las primeras revisiones.

El movimiento generó alarma entre algunos habitantes de la región.

Centroamérica registra una importante actividad sísmica debido, entre otros factores, a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Cocos, además de la presencia de diversas fallas geológicas locales.