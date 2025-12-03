El Mundo

Talibanes se deslindan de ataque en Washington y afirman que el sospechoso fue entrenado por Estados Unidos

El gobierno talibán afirma que el ataque contra dos militares en Washington es un acto individual y sostiene que el sospechoso afgano fue entrenado y evacuado por Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Dos efectivos de la Guardia Nacional, el sargento Andrew Wolfe y la especialista Sarah Beckstrom, fueron baleados el 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca en lo que las autoridades describieron como un ataque selectivo presuntamente perpetrado por un migrante afgano que había trabajado con el ejército estadounidense en Afganistán. El caso ahora se investiga por terrorismo. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
Dos efectivos de la Guardia Nacional, el sargento Andrew Wolfe y la especialista Sarah Beckstrom, fueron baleados el 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca en lo que las autoridades describieron como un ataque selectivo presuntamente perpetrado por un migrante afgano que había trabajado con el ejército estadounidense en Afganistán. El caso ahora se investiga por terrorismo. (Foto de Brendan Smialowski / AFP) (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TalibanesAfganistánEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.