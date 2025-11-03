El Mundo

Suspenden vuelos en aeropuerto de Bremen por presencia de dron

Autoridades suspendieron vuelos en el aeropuerto de Bremen por dron en medio de una ola de incidentes similares en aeropuertos alemanes

Por AFP
Las operaciones en el aeropuerto de Bremen fueron suspendidas la noche del domingo tras la detección de un dron no identificado en las cercanías de la terminal aérea (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
Las operaciones en el aeropuerto de Bremen fueron suspendidas la noche del domingo tras la detección de un dron no identificado en las cercanías de la terminal aérea (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Bremen Airport/Cortesía)







Drones en AlemaniaAeropuerto de BremenVuelos suspendidosSeguridad aéreaAlemania Rusia Ucrania
