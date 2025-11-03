Suspenden vuelos en aeropuerto de Bremen por presencia de dron

Las operaciones en el aeropuerto de Bremen fueron suspendidas la noche del domingo tras la detección de un dron no identificado en las cercanías de la terminal aérea (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Fráncfort, Alemania. El tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen fue suspendido temporalmente la noche del domingo debido al sobrevuelo de un dron de origen desconocido, confirmó la policía alemana.

Según el reporte, el aparato fue detectado en las inmediaciones del aeropuerto alrededor de las 7:30 p.m. hora local, lo que llevó a las autoridades a interrumpir las operaciones aéreas por precaución.

Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado el número de vuelos afectados, y el aeropuerto no respondió a las solicitudes de información.

El incidente se suma a una serie de interrupciones similares ocurridas en las últimas semanas en Alemania. El pasado viernes, un dron no identificado provocó la suspensión de vuelos durante casi dos horas en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo.

A comienzos de octubre, el aeropuerto de Múnich también detuvo sus operaciones en dos ocasiones por situaciones parecidas.

Las autoridades alemanas han alertado sobre el creciente riesgo que representan los drones para la seguridad aérea, tras múltiples incursiones registradas este año en aeropuertos y zonas militares.

Alemania, uno de los principales aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia, ha sugerido que Moscú podría estar detrás de algunos de estos incidentes, aunque el Kremlin ha negado cualquier participación.

En los últimos meses, también se han reportado sobrevuelos de drones sobre bases militares, instalaciones industriales y otras infraestructuras críticas tanto en Alemania como en países europeos como Noruega y Bélgica.