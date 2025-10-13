El Mundo

Servicios de inteligencia alemanes alertan sobre el peligro de un conflicto militar con Rusia

La advertencia se produce tras la multiplicación de incidentes en Europa, donde en las últimas semanas Rusia violó el espacio aéreo de Polonia con drones y el de Estonia con tres cazas.

EscucharEscuchar
Por AFP
The heads of the three federal intelligence services will speak in a public hearing in the Bundestag about current threat situations.
El presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger, el presidente de la inteligencia interior alemana (BfV), Sinan Selen y Martina Rosenberg, presidente del Servicio Militar de Contrainteligencia, comparecieron ante el Bundestag en Berlín, Alemania. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP) (ODD ANDERSEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RusiaOTANAlemania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.