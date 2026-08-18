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Surge nueva competidora para Rebeca Grynspan en la carrera por la secretaría general de la ONU

Otra diplomática latinoamerican competirá por la secretaría general de la ONU. Conozca quiénes son los otros candidatos y cómo avanza la votación

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Por AFP
La costarricense Rebeca Grynspan participa en debate con candidatos a la Secretaría General de la ONU.
La costarricense Rebeca Grynspan participa en debate con candidatos a la Secretaría General de la ONU. (ONU Tv/La Nación)







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