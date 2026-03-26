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Sudáfrica fue excluida de cumbre del G7 ante amenaza de boicot: ¿Qué sucedió?

La presidencia sudafricana anunció el jueves que el presidente Cyril Ramaphosa ya no está invitado por Francia por ‘presiones’.

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Por AFP
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa. (LUDOVIC MARIN /AFP)







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