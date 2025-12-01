El Mundo

Gobierno de Donald Trump quita a Sudáfrica del sitio oficial del G20

Esta será la primera vez que un miembro del G20 es excluido en las dos décadas de historia del bloque, que representa a la gran mayoría de la economía mundial

Por AFP

Washington, Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump inauguró el lunes la presidencia estadounidense del Grupo de los 20 quitando del sitio web del bloque la información del país anfitrión saliente, Sudáfrica, al que no invitará a la cumbre del próximo año.








