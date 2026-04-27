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Sospechoso de disparar en gala donde estaba Donald Trump comparece ante la justicia este lunes

El hombre identificado por medios como Cole Tomas Allen, habría intentado acceder armado a una gala en la que participaban altos funcionarios y el propio presidente Trump.

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Por AFP
Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026. (AFP/AFP)







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