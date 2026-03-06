Solo un país de Centroamérica logró colocar universidades en la lista de las mejores del mundo, según ranking

Costa Rica es el único país de Centroamérica con universidades clasificadas en el ranking mundial THE 2026.

Costa Rica es el único país de Centroamérica que logró ubicar universidades clasificadas en el Times Higher Education World University Rankings 2026, de acuerdo con los resultados publicados por esa medición internacional.

Tres instituciones costarricenses aparecen en el listado global dentro del rango 1501+: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Tecnológico de Costa Rica.

Las tres universidades forman parte del grupo de instituciones clasificadas en una franja de posiciones, debido a que las diferencias de puntaje entre ellas no son estadísticamente significativas dentro del ranking global.

Según los datos divulgados por el ranking, la Universidad de Costa Rica obtuvo indicadores de 20,9 en enseñanza, 10,2 en entorno de investigación, 33,9 en calidad de investigación, 23,2 en industria y 45,6 en proyección internacional.

La Universidad Nacional registró 21,6 en enseñanza, 9,2 en entorno de investigación, 10,1 en calidad de investigación, 17,6 en industria y 45,1 en proyección internacional.

El Tecnológico de Costa Rica obtuvo 20,1 en enseñanza, 8,6 en entorno de investigación, 14,7 en calidad de investigación, 17,8 en industria y 39,1 en proyección internacional.

El ranking también muestra datos institucionales reportados por cada universidad. La Universidad de Costa Rica informó 30.813 estudiantes, la Universidad Nacional 19.328 y el Tecnológico de Costa Rica 10.169.

Otras universidades de la región entregaron información para la medición, pero no cumplieron con los criterios para recibir una posición en la lista.

Entre estas instituciones se encuentran la Universidad San Marcos y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Universidad de Panamá, la Universidad del Istmo de Panamá y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) de Honduras.

El Times Higher Education World University Rankings evalúa universidades de investigación a nivel mundial mediante indicadores agrupados en cinco áreas: enseñanza, entorno de investigación, calidad de investigación, proyección internacional e ingresos de la industria.

La medición utiliza 18 indicadores de desempeño para comparar el desempeño institucional en esas cinco áreas.