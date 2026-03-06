El Mundo

Solo un país de Centroamérica logró colocar universidades en la lista de las mejores del mundo, según ranking

Tres universidades costarricenses aparecen en el World University Rankings 2026; ningún otro país centroamericano figura con instituciones clasificadas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
12/03/2024. Universidad de Costa Rica, San Pedro. Hora: 10:00 a.m. Fotografías del campus de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Fotos: Mayela López
Costa Rica es el único país de Centroamérica con universidades clasificadas en el ranking mundial THE 2026. (MAYELA LOPEZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUniversidadesmejores universidadesCentroamérica
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.