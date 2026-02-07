Costa Rica concentra cinco de las 10 universidades mejor posicionadas de Centroamérica

El ranking QS América Latina y el Caribe 2026 ubica a cinco universidades de Costa Rica entre las diez mejores de Centroamérica, con la UCR como líder regional.

Costa Rica se consolida como el principal polo universitario de Centroamérica. El QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2026 ubica a cinco universidades costarricenses entre las diez mejor posicionadas de la subregión, un resultado que no se replica en ningún otro país centroamericano.

La Universidad de Costa Rica encabeza el listado regional y se posiciona en el puesto 19 de toda América Latina, lo que la convierte en la única universidad centroamericana dentro del top 20 del ranking. Su desempeño la coloca por encima del resto de instituciones de la subregión en indicadores clave como reputación académica, impacto digital e internacionalización.

A la UCR se suman el Tecnológico de Costa Rica, ubicado en el puesto 91; la Universidad Nacional de Costa Rica, en el puesto 96; y la Universidad Latina de Costa Rica, en el puesto 150. Además, Ulacit aparece dentro del top 10 subregional al ubicarse entre los puestos 191 y 200 del ranking general.

Este resultado refleja una concentración del rendimiento universitario en Costa Rica dentro de Centroamérica. Guatemala y Panamá también figuran en el top 10 subregional, pero con menor presencia. Guatemala aporta tres universidades y Panamá dos, todas fuera de los primeros 100 puestos latinoamericanos.

El ranking QS regional utiliza una metodología adaptada a América Latina y el Caribe, con énfasis en reputación académica, reputación entre empleadores, proporción de docentes con doctorado, redes internacionales de investigación e impacto web. En ese marco, el desempeño costarricense muestra mayor estabilidad y continuidad frente al resto de países de la subregión.

Top 10 de universidades de Centroamérica – QS 2026