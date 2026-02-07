El Mundo

Costa Rica concentra cinco de las 10 universidades mejor posicionadas de Centroamérica

La Universidad de Costa Rica lidera el ranking QS 2026 en la subregión y es la única dentro del top 20 latinoamericano

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
12/03/2024. Universidad de Costa Rica, San Pedro. Hora: 10:00 a.m. Fotografías del campus de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Fotos: Mayela López
El ranking QS América Latina y el Caribe 2026 ubica a cinco universidades de Costa Rica entre las diez mejores de Centroamérica, con la UCR como líder regional. (MAYELA LOPEZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCentroaméricamejores universidadesUniversidades
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.