Solo tres universidades de Centroamérica aparecieron en ranking mundial de sostenibilidad: vea cuáles son

Tres instituciones lograron cumplir los criterios mínimos del QS Sustainability Rankings 2026

Por Jailine González Gómez
Tres instituciones centroamericanas lograron ingresar al QS Sustainability Rankings 2026, lideradas por la UCR.
Tres instituciones centroamericanas lograron ingresar al QS Sustainability Rankings 2026, lideradas por la UCR. (Canva/Canva)







