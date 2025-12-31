Solo dos países de Latinoamérica figuran en la lista de los 15 más bellos del mundo por su naturaleza

Costa Rica y Perú fueron destacados por 'Travel + Leisure' entre los 15 países más bellos del mundo por sus paisajes naturales.

Costa Rica y Perú fueron incluidos en la lista de los 15 países más bellos del mundo por su naturaleza, de acuerdo con una selección publicada por la revista especializada Travel + Leisure. El reconocimiento forma parte de un artículo que destaca destinos con paisajes sobresalientes, diversidad geográfica y abundante vida silvestre.

La publicación señala que, aunque la belleza es una percepción subjetiva, los países seleccionados concentran algunos de los entornos naturales más impactantes del planeta. El listado reúne escenarios que van desde selvas tropicales y cordilleras montañosas hasta costas extensas, cascadas y ecosistemas de alta biodiversidad.

En el caso de Costa Rica, Travel + Leisure resalta su reconocida biodiversidad, así como la presencia de playas, bosques lluviosos y parques nacionales. La revista menciona también sus volcanes, cataratas y fauna silvestre, elementos que posicionan al país como un destino frecuente para personas interesadas en experiencias vinculadas con la naturaleza.

Sobre Perú, la publicación destaca la combinación de la Amazonía y la cordillera de los Andes, donde se ubican sitios emblemáticos como Machu Picchu y Rainbow Mountain. Además, menciona otros paisajes singulares del país, como Huacachina, descrita como el único oasis natural del desierto en Sudamérica.

El artículo, titulado 15 of the World’s Most Naturally Beautiful Countries, reúne países de distintas regiones del mundo. Asia, Europa, África, Oceanía y América están representadas en una selección que pone el énfasis en la riqueza y variedad de los paisajes naturales, con destinos como Japón, Nepal, Italia, Maldivas, Indonesia, Islandia, Francia, Estados Unidos, Suiza, Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Tanzania y Nueva Zelanda.

Travel + Leisure es una revista especializada en viajes con sede en Nueva York, Estados Unidos. La publicación inició en 1937 bajo el nombre U.S. Camera and Travel y adoptó su nombre actual en 1971, cuando amplió su enfoque hacia la cobertura general de viajes por placer. Es reconocida por su fotografía especializada, por rankings anuales como los World’s Best Awards y por listados que evalúan destinos, hoteles y ciudades a nivel internacional.