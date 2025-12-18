Costa Rica entró en la lista de los 15 países más bellos del mundo por su naturaleza

'Travel + Leisure' reconoció a Costa Rica entre los 15 países más bellos del mundo por la riqueza de sus paisajes.

Costa Rica fue incluida en la lista de los 15 países más bellos del mundo por su naturaleza, según una selección publicada por la revista especializada Travel + Leisure. El listado destaca naciones con paisajes impresionantes, diversidad geográfica y abundante vida silvestre.

La publicación explica que la belleza natural es subjetiva, pero señala que estos países concentran algunos de los escenarios más impactantes del planeta. Montañas imponentes, selvas tropicales, cascadas, costas extensas y fauna diversa forman parte de los criterios descritos en el artículo.

En el caso de Costa Rica, Travel + Leisure resalta su extraordinaria biodiversidad, un rasgo ampliamente reconocido a nivel internacional. La revista menciona sus playas, bosques lluviosos y parques nacionales, así como la presencia de volcanes, cataratas y una gran variedad de vida silvestre, como elementos que consolidan al país dentro de esta selección global.

El listado fue elaborado por la revista bajo el título 15 of the World’s Most Naturally Beautiful Countries. En él también aparecen destinos como Japón, Nepal, Italia, Maldivas, Indonesia, Islandia, Francia, Estados Unidos, Suiza, Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Tanzania y Nueva Zelanda.

Según la revista, estos países representan algunos de los paisajes más espectaculares del mundo y ofrecen experiencias naturales que van desde selvas densas hasta costas icónicas y sistemas montañosos de gran escala.

Travel + Leisure es una revista especializada en viajes con sede en Nueva York, Estados Unidos. Es conocida por su énfasis en fotografía de viajes y por rankings anuales como los World’s Best Awards, que desde 1995 reconocen destinos y servicios turísticos con base en votaciones de sus lectores.