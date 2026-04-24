Soldado de Estados Unidos fue acusado por apostar sobre caída de Maduro y ganar más de $400.000

A firefighters passes by a burnt military vehicle at La Carlota air base in Caracas on January 3, 2026, after US forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Federico PARRA / AFP)

Washington, Estados Unidos. Un soldado estadounidense fue acusado de fraude y otros cargos bajo sospecha de que ganó más de $400.000 al apostar en línea por la caída del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro con información clasificada, anunció el Departamento de Justicia el jueves.

Gannon Ken Van Dyke, militar de 38 años, es acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket, señaló el Departamento en un comunicado.

El ejército estadounidense lanzó ataques sobre Caracas el 3 de enero, arrestó a Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Ubicado en la base militar Fort Bragg, en el estado de Carolina de Norte, Van Dyke “participó en la planeación y ejecución” de la operación para capturar a Maduro, según la cartera de justicia.

Según la acusación, el militar enfrenta un cargo de fraude electrónico, otro por transacción monetaria ilícita y tres más por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.

“Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación”, indicó la administración de Donald Trump.

Desde inicios de diciembre, el soldado supuestamente colocó unos $33.000 en 13 apuestas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

“En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente $409.881”, señaló el Departamento.

Nuestros “uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (...) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

A principios de año, seis cuentas en Polymarket ganaron $1,2 millones tras apostar que Estados Unidos atacaría a Irán el 28 de febrero, día en que comenzó la guerra en Oriente Medio.

No hay arrestos relacionados con esas apuestas y, hasta ahora, no hay pruebas que vinculen al presidente Trump, o a funcionarios de la Casa Blanca con dichas transacciones.

“Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino (...) en Europa y en todas partes están haciendo estas cosas de apuestas”, dijo Trump a periodistas el jueves, y añadió: “Nunca estuve muy a favor de eso”.

Desde el comienzo de su segundo mandato, congresistas demócratas han acusado a Trump y a su familia de tener conflictos de intereses.

“La familia Trump ha ganado 4.000 millones de dólares gracias a la presidencia”, escribió el jueves el senador Bernie Sanders en una publicación en X.