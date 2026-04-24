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Soldado de Estados Unidos fue acusado por apostar sobre caída de Maduro y ganar más de $400.000

¿Qué sabía el soldado sobre la operación? Gobierno de Estados Unidos lo acusa por apostar sobre la operación militar.

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Por AFP
A firefighters passes by a burnt military vehicle at La Carlota air base in Caracas on January 3, 2026, after US forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Federico PARRA / AFP)
A firefighters passes by a burnt military vehicle at La Carlota air base in Caracas on January 3, 2026, after US forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Federico PARRA / AFP) (FEDERICO PARRA/AFP)







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