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Nicolás Maduro difunde carta desde prisión en Estados Unidos con un mensaje a Venezuela: ‘Perdón, reconciliación y paz’

El exmandatario venezolano publicó un mensaje con referencias religiosas en el que pidió unidad y paz junto a su esposa también encarcelada Cilia Flores

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Por El Tiempo/Colombia/GDA
Partidarios del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se manifestaron con un cartel de él y su esposa Cilia Flores con el lema "Los queremos de vuelta" y una bandera nacional venezolana en Caracas el 26 de marzo de 2026, mientras Maduro comparecía ante un tribunal en Nueva York. El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro compareció nuevamente ante un tribunal de Nueva York el 26 de marzo de 2026 para su segunda comparecencia desde su captura por las fuerzas estadounidenses en una extraordinaria redada nocturna.
Partidarios del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se manifestaron con un cartel de él y su esposa Cilia Flores con el lema "Los queremos de vuelta" el 26 de marzo de 2026. (JUAN BARRETO/AFP)







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