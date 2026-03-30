Nicolás Maduro difunde carta desde prisión en Estados Unidos con un mensaje a Venezuela: ‘Perdón, reconciliación y paz’

Partidarios del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se manifestaron con un cartel de él y su esposa Cilia Flores con el lema "Los queremos de vuelta" el 26 de marzo de 2026.

Nueva York, Estados Unidos. Desde su reclusión en Nueva York, el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro divulgó una carta en la que hace un llamado a la reconciliación nacional, en medio del proceso judicial que enfrenta junto a su esposa, Cilia Flores, tras su captura en enero.

El mensaje fue difundido el domingo y coincide con la conmemoración del Domingo de Ramos. En el texto, firmado por Maduro y Flores, ambos invitan a dejar atrás la confrontación política y social.

“Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz”, expresaron, según indicó CNN.

La carta fue publicada en la cuenta del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, y contiene varias referencias bíblicas.

En el documento también planteó la necesidad de “unión nacional” y un “reencuentro entre todos y todas”, acompañado de una “paz con justicia para nuestra patria”.

Un día antes, Maduro había difundido su primer mensaje público desde su detención, en el que aseguró que tanto él como su esposa se encuentran “bien, firmes, serenos y en oración permanente”.

Según reportó El País, la pareja emitió recientemente un comunicado en el que también insistieron en la reconciliación y el diálogo en el país.

Esta captura de pantalla, tomada de la cuenta X de Rapid Response 47, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro escoltado por agentes de la DEA. (-/AFP)

Proceso judicial en Estados Unidos

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York tras haber sido capturados el 3 de enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas, en el que fueron trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos.

Ambos están acusados de delitos relacionados con narcotráfico y armas, cargos que han rechazado. En su primera audiencia, celebrada el 5 de enero, se declararon inocentes.

Posteriormente, durante una segunda comparecencia, sus abogados solicitaron la desestimación del caso, petición que fue rechazada por el juez Alvin Hellerstein, quien indicó que se pronunciará sobre otros aspectos del proceso, como la financiación de la defensa legal.

El caso ha generado movilizaciones de simpatizantes en Caracas y se desarrolla en medio de un escenario político cambiante en Venezuela, donde sectores del oficialismo han llamado a la unidad mientras avanza el juicio en Estados Unidos.