El Mundo

‘Estamos bien’, dice Maduro en primer mensaje desde prisión en EEUU

Aunque se encuentra aislado y sin acceso a Internet, mensaje apareció en sus redes sociales y habría sido dictado por él a su equipo

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Por AFP.
Este boceto de la sala muestra al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2.º desde la izquierda), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su lectura de cargos en el Palacio de Justicia Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, junto con los abogados defensores Barry Pollack (izquierda) y Mark Donnelly (2.º desde la derecha). El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York el lunes, dos días después de ser capturado por fuerzas estadounidenses en una impactante redada en su casa en Caracas. Maduro, de 63 años, le dijo a un juez federal en Manhattan que había sido “secuestrado” de Venezuela y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable”, según informaron medios estadounidenses.
La semana anterior Maduro compareció por segunda vez ante el Tribunal de Nueva York . (JANE ROSENBERG/AFP)







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