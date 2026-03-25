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Delcy Rodríguez destituye a otro alto funcionario del círculo de Maduro

Coromoto Godoy asume la representación ante Naciones Unidas en medio de cambios clave en el gabinete venezolano

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Samuel Moncada y Coromoto Godoy. Foto: Internacional
Samuel Moncada y Coromoto Godoy. Foto: Internacional (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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