El Mundo

Delcy Rodríguez destituye al ministro de Defensa de Venezuela tras más de una década en el cargo

La presidenta interina reorganiza el alto mando militar en medio de la crisis política tras la caída de Nicolás Maduro

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Por AFP
Esta imagen de distribución, divulgada por la Presidencia de Venezuela el 28 de agosto de 2025, muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), conversando con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (izq.), durante ejercicios militares en un campo de entrenamiento en Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó el 28 de agosto de 2025 que “no hay manera” de que tropas de Estados Unidos invadan Venezuela, luego de que Washington desplegara cinco buques de guerra y 4.000 soldados en el Caribe para presionar al líder de izquierda. (Foto: ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP) USO RESTRINGIDO A FINES EDITORIALES – CRÉDITO OBLIGATORIO: “AFP PHOTO / VENEZUELAN PRESIDENCY / ZURIMAR CAMPOS” – IMAGEN DE DISTRIBUCIÓN – PROHIBIDO SU USO EN MARKETING O CAMPAÑAS PUBLICITARIAS – DISTRIBUIDA COMO SERVICIO A CLIENTES – AFP NO PUEDE VERIFICAR DE FORMA INDEPENDIENTE LA AUTENTICIDAD, NI EL LUGAR, LA FECHA O EL CONTENIDO DE ESTAS IMÁGENES.
Esta imagen de distribución, divulgada por la Presidencia de Venezuela el 28 de agosto de 2025, muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), conversando con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (izq.), durante ejercicios militares en un campo de entrenamiento en Caracas. (ZURIMAR CAMPOS/AFP)







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