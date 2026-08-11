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¿Sirvieron de señuelo? Periodistas critican a la Casa Blanca por maniobra secreta con avión de Donald Trump

Donald Trump salió a escondidas del Air Force One por un presunto riesgo de ataque. La operación desató molestia en los medios

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto frente al Air Force One después de desembarcar del antiguo VC-25A Air Force One en la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Mildenhall, en Mildenhall, este de Inglaterra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto frente al Air Force One después de desembarcar del antiguo VC-25A Air Force One en la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Mildenhall, en Mildenhall, este de Inglaterra. (SAUL LOEB/AFP)







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