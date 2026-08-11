¿Sirvieron de señuelo? Periodistas critican a la Casa Blanca por maniobra secreta con avión de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto frente al Air Force One después de desembarcar del antiguo VC-25A Air Force One en la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Mildenhall, en Mildenhall, este de Inglaterra.

Washington, Estados Unidos. Una operación secreta en la que, según la prensa, el presidente Donald Trump fue sacado a escondidas del Air Force One en un camión de catering antes de que el avión despegara con periodistas y personal aparentemente en riesgo de un ataque iraní, ha suscitado dudas sobre las prácticas de seguridad del gobierno.

El Washington Post informó el lunes que Trump salió del avión presidencial cuando estaba en tierra en Turquía el 8 de julio, mientras su equipo de seguridad ponía en marcha un plan para evadir una amenaza de asesinato.

Algunos medios cuyo personal viajaba en el vuelo expresaron su enojo por haber servido sin saberlo como señuelos, mientras que otros se quejaron de engaño y falta de comunicación por parte de la Casa Blanca.

Trump subió al avión presidencial a la vista de las cámaras de TV y fotógrafos, con fotos de la AFP que mostraban dos contenedores de suministro sobre elevadores hidráulicos en la parte delantera y trasera de la aeronave.

Luego, según los informes, el presidente abandonó rápidamente el avión, entrando en uno de los contenedores de carga para abordar una aeronave más pequeña de la Fuerza Aérea estadounidense situada cerca.

Una docena de periodistas que viajaban en una sección separada del Air Force One, sin acceso al presidente, no se enteraron del cambio y salieron de Turquía en el avión a pesar de la aparente amenaza de Irán, en medio de la guerra con Estados Unidos.

“Amenaza creíble”

Existía una amenaza iraní creíble contra el presidente, dijo al Post un funcionario estadounidense.

Los despachos enviados por los reporteros que iban a bordo mencionaron una orden del Servicio Secreto de bajar las persianas de las ventanas durante el despegue, una instrucción inusual fuera de las zonas de combate.

El viaje de Trump a la cumbre de la OTAN en Turquía ya había sido noticia después de que llegara en un lujoso Boeing 747 regalado por Catar y reacondicionado para transportar al presidente.

Pero, según los informes, no estaba equipado con sistemas de seguridad antimisiles y se recurrió al antiguo Air Force One.

El presidente afirmó en ese momento que el nuevo avión estaba siendo enviado delante para que las tropas estadounidenses en Reino Unido lo visitaran, como un gesto.

En una escala en Reino Unido, Trump regresó al avión regalado por Catar para el vuelo a Washington.

Consultado en ese momento por qué se había pedido a los medios que bajaran las persianas de las ventanas, dijo: “Porque probablemente están en un vuelo peligroso debido a los sacos de inmundicia con los que tenemos que lidiar”.

“Si yo me voy, ustedes se van. ¿Verdad?”, dijo Trump a los periodistas. “Quizá algún día quieran cambiar de profesión”, añadió.

La Casa Blanca aún no ha respondido directamente al supuesto intercambio de aviones.

“Hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestra disposición para hacer frente a esas amenazas”, dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado.

En el año 2000, Bill Clinton cambió de avión presidencial en el último momento mientras viajaba de India a Pakistán, utilizando una aeronave señuelo que transportaba agentes del Servicio Secreto.

La visita de Joe Biden a Ucrania en 2023 también estuvo rodeada de un estricto secreto durante un largo viaje en avión y tren, aunque iba acompañado por un reportero y un fotógrafo.