El Mundo

Donald Trump salió en secreto de Turquía por una amenaza de asesinato de Irán, según prensa estadounidense

El mandatario cambió de aeronave tras salir de Ankara mientras periodistas y funcionarios creían que continuaba a bordo del Air Force One

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Por AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Donald Trump participó el pasado 8 de julio en una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, antes de abandonar el país bajo un operativo marcado por medidas de seguridad. (White House/White House)







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