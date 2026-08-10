El Mundo

Trump decreta retraso a vacunas pediátricas y médicos reaccionan

La medida se tomó en medio del peor brote de sarampión en 35 años y provocó fuertes críticas de la comunidad médica estadounidense

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Por AFP
Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva que promueve más investigación y flexibilidad en materia de vacunas, acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. (der.), y Jayme Leagh Franklin (izq.), fundadora de The Conservateur.
Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva que promueve más investigación y flexibilidad en materia de vacunas, acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. (der.), y Jayme Leagh Franklin (izq.), fundadora de The Conservateur. (JIM WATSON/AFP)







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