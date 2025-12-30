El Mundo

Siria impone toque de queda en Latakia tras ataques contra la población alauita

Los barrios de Latakia vivieron momentos de tensión tras ataques recientes a la población alauita; las autoridades sirias aplicaron un toque de queda y reforzaron la seguridad.

Por AFP
This picture taken from Israel-annexed Golan Heights along the border with southern Syria shows smoke billowing above the Syrian village of Koayiah during Israeli bombardment, on March 25, 2025. Israel's military said it carried out a second strike in Syria on March 25, in response to incoming fire from across the demarcation line, hours after Syrian authorities reported that at least five people had been killed as a result of Israeli shelling. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)
El toque de queda en Latakia, Siria, ocurre en un contexto de tensión intercomunitaria en Siria desde 2024. Imagen con fines ilustrativos. (JALAA MAREY/AFP)







Toque de quedaSiriaLatakiaPoblación alauitaAtaques
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

